Estádio do Paços de Ferreira é o décimo aprovado para receber jogos

A Direção-Geral de Saúde aprovou esta quarta-feira o Estádio do Paços de Ferreira para receber jogos da Liga no recomeço do campeonato, marcado para 4 de junho.

A aprovação do recinto estava pendente da resolução de um problema relacionado com um "pormenor na distribuição de água", algo que terá sido corrigido.

Com o recinto dos pacenses são já 10 os estádios capacitados para receber os encontros que faltam disputar: o Estádio da Luz (Benfica), Estádio do Dragão (F. C. Porto), Estádio José Alvalade (Sporting), Estádio D. Afonso Henriques (V. Guimarães), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, o Portimão Estádio, a Cidade do Futebol (FPF) e o Estádio Capital do Móvel.

Quanto aos estádios do Bonfim (V. Setúbal), Cidade de Barcelos (Gil Vicente), do Aves, do Bessa (Boavista) e do Rio Ave, a DGS indicou várias de correções que terão de ser feitas para que os estádios sejam novamente vistoriados pela DGS.