Estádio José Gomes aprovado para receber o Estrela da Amadora-Benfica

O Estádio José Gomes, na Reboleira, foi aprovado pelas entidades competentes para receber o jogo entre o Estrela da Amadora e o Benfica, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

A decisão foi tomada depois de uma reunião entre a direção executiva da SAD do Estrela da Amadora, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), as forças de segurança e a Cruz Vermelha Portuguesa, especificou o emblema 'tricolor' através da rede social Facebook.

Isto, "após se verificar que estão reunidas todas as condições a nível de estrutura humana, infraestruturas e de segurança", sublinhou o Estrela da Amadora.

A partida dos "oitavos" da prova rainha do futebol português entre o Estrela da Amadora e o Benfica está agendada para as 21.15 horas de 12 de janeiro, no Estádio José Gomes, na Reboleira.