Estádio José Gomes vai a leilão e o Estrela da Amadora quer ficar com ele

JN/Agências Hoje às 10:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O complexo do Estádio José Gomes vai a leilão por 5,1 milhões de euros, depois do término do contrato de arrendamento, no final de junho, ao Estrela da Amadora, da Liga 2, que pretende adquiri-lo.

O clube amadorense celebrou, em setembro de 2021, um acordo para utilizar, de uma forma provisória, o recinto até ao final da época desportiva, mediante o pagamento mensal de cinco mil euros, ficando ainda sujeito a uma sanção pecuniária compulsória de mil euros diários caso não entreguem o estádio até ao dia 30 de junho.

O leilão irá realizar-se em duas fases, estando a primeira assente na tentativa de venda da globalidade do complexo, que inclui três verbas: a primeira é o Estádio José Gomes, a segunda são o campo de treinos adjacente e o Bingo, e a terceira são os bens móveis.

Caso seja frustrada a venda na globalidade, num valor total de 5,1 milhões de euros, o leilão seguirá para a tentativa de venda verba a verba, com o estádio e os bens móveis avaliados em 2,1 milhões de euros, enquanto os outros 3 milhões de euros incluem o campo de treinos e o edifício do Bingo.

A administração da SAD do Estrela da Amadora, agora liderada por Paulo Lopo, já manifestou a sua intenção em adquirir o estádio e terminar de vez com a indefinição à volta do mesmo.

Entretanto, o clube apresentou, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o Estádio Municipal de Leiria como o recinto em que disputará os encontros caseiros na Liga 2 na próxima época, caso não consiga consumar o retorno ao Estádio José Gomes.

O recinto desportivo foi colocado à venda em 2019, com o intuito de abater parte das dívidas do extinto Clube de Futebol Estrela da Amadora, existindo, então, um projeto que visava a requalificação do relvado e do próprio recinto, na freguesia da Reboleira.