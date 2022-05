Estádio Nacional recebe melhoramentos para estar a postos nas finais

O mítico recinto do Jamor está a ser alvo de "operações de requalificação", de forma a que esteja em pleno nas quatro decisões que se avizinham, na reta decisiva da época 2021/22

O Estádio Nacional, no Jamor, está a receber uma atenção especial para estar a postos para ser anfitrião das grandes decisões da Liga 3, Taça de Portugal masculina, Taça de Portugal feminina e Campeonato de Portugal.

De acordo com uma nota informativa publicada no site da Federação Portuguesa de Futebol, "todos os pormenores estão a ser tidos em conta para que estejam reunidas as condições ideais para receber os intervenientes".

A primeira grande decisão no Jamor é a final da Liga 3, agendada para o próximo sábado, pelas 18 horas, entre SCU Torreense e UD Oliveirense. Na semana seguinte será a vez da final da Taça de Portugal, entre F. C. Porto e CD Tondela, a 22 de maio, pelas 17.15.

A final da Taça de Portugal feminina está marcada para 28 de maio, entre Sporting CP e Famalicão, às 17.15. Por fim, a 5 de junho, disputa-se a final do Campeonato de Portugal.