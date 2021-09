Estádios de futebol em Espanha sem restrições de lotação já na sexta-feira

JN/Agências Hoje às 13:51 Facebook

O Ministério da Saúde de Espanha e as Comunidades Autónomas acordaram, esta quarta-feira, por unanimidade o fim das restrições de lotação dos estádios de futebol, que a partir de sexta-feira estarão a 100% de ocupação.

Foi ainda estabelecido que os recintos de basquetebol terão uma capacidade de 80% e que essas medidas são comuns para todo o país, por um período entre um e 31 de outubro. Na última semana de outubro a situação será reavaliada.

O Ministério da Saúde espanhol informa que, em geral, não será permitida a venda ou consumo de alimentos e bebidas durante os eventos desportivos e destaca, apesar do aumento da capacidade, a importância da manutenção de medidas não farmacológicas.

Também o consumo de tabaco e produtos afins não será permitido, tanto em ambientes internos quanto externos.

Com este acordo, a lotação para o campeonato de futebol e demais eventos desportivos ao ar livre é fixada em 100% e 80% para os de interior, garantindo sempre uma distância interpessoal mínima de 1,5 metros.

O acordo enfatiza que será fortalecido o monitoramento do cumprimento da obrigatoriedade do uso da máscara e do respeito das indicações de saúde e recomenda o fornecimento de ventilação natural permanentemente nos ambientes fechados.

A ministra da Saúde, Carolina Darias, destacou a unanimidade do acordo e insistiu na necessidade de manter "todas as medidas farmacológicas", nomeadamente "a obrigatoriedade das máscaras, não fumar, não comer e não beber".