Estádios do Bessa e Cidade de Barcelos aprovados pela DGS

A Direção Geral de Saúde aprovou esta quinta-feira os estádios do Bessa e Cidade de Barcelos para receberem jogos da Liga a partir de 4 de junho, elevando para 12 os recintos que cumprem os requisitos impostos no âmbito da pandemia de covid-19.

Estes dois estádios juntam-se assim aos já aprovados Estádio da Luz (Benfica), Estádio do Dragão (F. C. Porto), Estádio José Alvalade (Sporting), Estádio D. Afonso Henriques (V. Guimarães), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, o Portimão Estádio, a Cidade do Futebol (FPF), Estádio Capital do Móvel (Paços de Ferreira).