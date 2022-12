Estado de saúde de Pelé piora. "Rei" internado nos cuidados paliativos

JN Hoje às 14:39 Facebook

O estado de saúde de Pelé terá piorado nas últimas horas. Segundo uma publicação brasileira, o antigo futebolista deixou de responder à quimioterapia e está internado numa unidade de cuidados paliativos.

Pelé está internado com uma "infeção respiratória" num hospital de São Paulo. Nascido Edson Arantes do Nascimento, há 82 anos, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para reavaliação do tratamento a um cancro no cólon, mas foi diagnosticado com uma infeção respiratória.

Foi tratado com antibióticos, explicou a equipa médica. "A resposta foi adequada e o paciente está estável. Vai continuar no hospital nos próximos dias, para continuar o tratamento", adiantou o hospital, na sexta-feira.

Entretanto, o jornal "Folha de São Paulo" escreveu que o estado de saúde do antigo futebolista piorou nas últimas horas. Pelé terá deixado de responder à quimioterapia e foi colocado numa unidade de cuidados paliativos, para aliviar as dores e ajudar a mitigar as dificuldades de respiração.

"As medidas vão depender dos sintomas, da funcionalidade e do prognóstico, ou seja, quanto tempo de sobrevida se espera para o paciente", escreve a "Folha de São Paulo".

Na conta Instagram do antigo jogador, o "rei" falou, na quinta-feira, da ida ao hospital. Disse que se tratava de uma "visita mensal" de rotina e agradecia a todos os que o têm apoiado e os votos de melhoras, que se estenderam ao Catar e de uma forma vistosa, com uma projeção vídeoarte.

A saúde de Pelé tem-se deteriorado acentuadamente, com problemas de coluna e joelhos a limitar a mobilidade, além de crises renais. Em 2021, foi diagnosticado com um cancro do cólon. Depois da cirurgia, Pelé foi submetido a sessões de quimioterapia, que regularmente o obrigam a regressar ao hospital.