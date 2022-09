Estados Unidos batem recorde no Mundial feminino com 145 pontos

JN/Agências Hoje às 17:22, atualizado às 17:43 Facebook

Os Estados Unidos bateram, esta segunda-feira, o recorde de pontos num só jogo na história do Mundial, ao vencerem a Coreia do Sul por 145-69, em Sydney, na Austrália.

No dia em que passaram a ser a única formação só com vitórias, face ao desaire do Canadá perante a anfitriã Austrália (72-75), as norte-americanas superaram um recorde que pertencia ao Brasil, com 143, diante da Malásia, em 1990.

As tricampeãs mundiais em título, que nunca tinham marcado mais de 119 pontos, conseguiram também um novo máximo no que respeita à margem de vitória, com os 76 pontos a superaram os 75 do triunfo sobre Angola em 2014.

Em Mundiais femininos, os Estados Unidos somam agora 26 vitórias consecutivas, desde o desaire com a Rússia nas meias-finais de 2006, registo ainda muito longe do da União Soviética, que alcançou 56, entre 1959 e 1986.

Brionna Jones, com 24 pontos, e A'Ja Wilson, com 20, lideraram o cinco de Chery Reeve, no qual todas as 12 jogadoras marcaram, com 66% nos tiros de campo (62 em 94), incluindo 52,6 nos triplos (10 em 19).

Na formação sul-coreana, destaque para os 17 pontos de Hyejin Park.

Os Estados Unidos lideram isolados o Grupo A, com quatro vitórias em quatro jogos, seguidos da China (95-60 a Porto Rico) e da Bélgica (85-55), que somaram hoje o terceiro triunfo.

No Grupo B, o Canadá perdeu a invencibilidade, ao cair por 75-72 face à anfitriã Austrália, liderada por 16 pontos e sete ressaltos de Ezi Magbegor e 15 pontos e seis assistências de Samantha Whitcomb.

As canadianas foram igualadas na frente do agrupamento pelas australianas e pela França, que superou o Japão por 67-53. No outro jogo, a Sérvia bateu o Mali por 81-68.