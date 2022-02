Estados Unidos vencem jogo mais frio da história

A seleção norte-americana bateu as Honduras, por 3-0, em duelo de apuramento para o Mundial marcado por temperaturas pouco habituais. Dois jogadores hondurenhos tiveram mesmo de ser assistidos por apresentarem sinais de hipotermia.

O Estádio Allianz Field, em Saint Paul, foi o palco escolhido para o encontro da 11.ª jornada das eliminatórias da CONCACAF rumo ao Catar 2022. O recinto, com capacidade para quase 20 mil adeptos, é o orgulho dos Minnesota United FC, da Major League Soccer, tendo sido inaugurado em 2019, mas entra para a história envolto numa polémica absolutamente gelada.

Quando o árbitro apitou para o início da partida, os termómetros marcavam qualquer coisa como 16 graus negativos e se este valor é suficiente para fazer qualquer um querer estar à lareira com uma manta nas pernas, o que dizer da sensação térmica? O vento cortante do estado do Minnesota, tão típico em fevereiro, fez com que o jogo se disputasse a 25 graus negativos, a mais baixa temperatura alguma vez registada num jogo internacional dos Estados Unidos.