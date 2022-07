Estágio do F. C. Porto é teste de fogo para seis jovens dragões

Nuno A. Amaral Hoje às 21:20 Facebook

Sérgio Conceição levou 30 jogadores para o Algarve. João Marcelo, Rodrigo Conceição, Vasco Sousa, Bernardo Folha, Gonçalo Borges e Danny Loader à procura de um lugar no plantel definitivo

No dia em que recebeu os oito internacionais que começaram a pré-época mais tarde (Diogo Costa, João Mário, Pepe, Zaidu, Eustaquio, Grujic, Otávio e Taremi), além de David Carmo, que se estreou no Olival na manhã seguinte a ser oficializado como reforço, o plantel portista partiu esta quarta-feira para um estágio no Algarve, com 30 jogadores na comitiva.

Antes da viagem, Sérgio Conceição fez o primeiro corte da pré-temporada (riscou o lateral-esquerdo João Mendes e os médios Loum e Romário Baró), levando para terras algarvias um grupo que inclui vários jovens à procura de um lugar no elenco portista para 2022/23. São os casos do lateral-direito Rodrigo Conceição, do central João Marcelo, dos médios Bernardo Folha e Vasco Sousa, do extremo Gonçalo Borges e do avançado Danny Loader, que ao longo dos próximos dias tentarão convencer Conceição de que têm espaço no plantel para a nova época.