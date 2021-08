Hoje às 12:41 Facebook

Sérgio Conceição mostrou-se, este sábado, confiante no trabalho feito pelo F.C. Porto durante a pré-época e garante que a equipa está preparada para a nova temporada.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro da primeira jornada da Liga, frente ao Belenenses SAD, o técnico sublinhou que "a equipa fez, à imagem de todos os anos, uma boa pré-época". "Estamos preparados para as dificuldades do campeonato e do Belenenses", referiu.

Conceição aproveitou também para elogiar a equipa orientada por Petit, explicando que é uma equipa bem organizada no momento defensivo.

O treinador do F.C. Porto avisou ainda que a sua equipa não se pode agarrar ao trabalho que foi desenvolvido nas épocas anteriores. "Não nos podemos desleixar", respondeu, quando questionado sobre a estabilidade na equipa técnica e no plantel. "Os jogadores conhecem as ideias, mas temos é de os surpreender com um trabalho mais difícil de fazer. Todos têm de pensar da mesma forma nos diferentes momentos do jogo, essa é a definição de equipa. Não é fácil, dá muito trabalho", explicou.

Sérgio Conceição agradeceu os elogios de Pinto da Costa, dizendo que é sinónimo de responsabilidade. Apesar das diferenças na equipa em relação a 2017, quando entrou no clube, explica que a "exigência continua máxima".

"Fomos a única equipa a ganhar ao campeão da Europa (Chelsea) e por aquilo que foi o jogo até acho que devíamos ter passado para as meias-finais. Exigência faz parte do ADN do clube, sinto-me como um peixe dentro de água nesse sentido", garantiu.