Desde o passado dia 10 de novembro, dia em que o selecionador anunciou os 26 atletas que vão vestir a nossa camisola no Mundial de 2022, que estamos todos convocados!

Como presidente da Associação de Futebol do Porto, não posso deixar de começar por desejar toda a sorte do mundo à estrutura federativa, atletas e equipa técnica para esta missão maior que é a de levar as cores da nossa bandeira na mais importante competição de futebol.

Como instituição que representa toda a base do futebol do distrito do Porto é com orgulho reforçado que vejo que os "meninos" que outrora corriam (e alguns menos meninos ainda correm) pelos campos dos clubes da Associação de Futebol do Porto, e também com a camisola das seleções, são hoje figuras de cartaz de uma seleção apontada por todos como uma das candidatas a chegar longe.

É por isso com redobrado prazer que vejo incluídos na lista nomes como o Diogo Costa, o Diogo Dalot, o Rúben Neves, o Bruno Fernandes, o Vitinha, o João Félix ou o André Silva - todos eles com um cordão umbilical da formação ligados a clubes nossos filiados.

É, sem dúvida, um motivo de orgulho e fator extra de união para todos no distrito do Porto, pois dá-nos o sentimento de missão cumprida e de que somos verdadeiramente parte ativa neste Mundial.

*Presidente da Associação de Futebol do Porto