Estão definidas as seis equipas para o Play-off da Liga Revelação

Embora ainda falte realizar uma jornada, já estão apuradas as seis equipas que vão formar o grupo para decidir o campeão da Liga Revelação.

Esta terça-feira, a realização dos jogos em atraso entre o Famalicão e o Benfica e do Leixões e o Aves resultou na junção do Estoril, do Braga e do Aves ao Benfica, Rio Ave e Sporting, no Play-off de campeão, que vai decidir o vencedor da Liga Revelação, em formato de grupo entre as seis equipas.

O Famalicão e o Benfica empataram a zero e o Leixões venceu o Aves por duas bolas a zero. O empate entre os famalicenses e as águias não permitiu que estas se isolassem no primeiro lugar da classificação e ficaram, portanto, em igualdade pontual com o Rio Ave, a faltar uma partida antes do início da fase final. A derrota em casa do Leixões permitiu à equipa da Vila das Aves manter-se no sexto lugar, sem possibilidade de ultrapassagem do Belenenses, passando assim diretamente para o Play-off de campeão.

O Rio Ave e o Benfica acabam esta fase com a liderança partilhada, com 58 pontos cada um. Segue o Sporting com 52, o Estoril com 50, o Braga com 48 e o Aves com 47. A ronda 30 é a última jornada e é realizada no dia 8 de fevereiro, ainda com possibilidade de alteração de classificação entre as equipas do 1.º ao 6.º classificado. O Famalicão e a Académica estão afundados no final da tabela, ambos com 21 pontos.