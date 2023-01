Estão definidos os horários dos quartos-de-final da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta sexta-feira, o calendário dos quartos-de-final da Taça de Portugal.

Já só sobram oito equipas na Taça de Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta sexta-feira, o dia e hora dos encontros dos quartos-de-final. Destaque para a deslocação do F. C. Porto a Viseu para defrontar o Académico, na quarta-feira dia 8 de fevereiro, e para o reencontro em Braga entre os arsenalistas e o Benfica, no dia seguinte.

Confira a calendarização completa:

8 de fevereiro:

Famalicão - B SAD, 18.45 horas

Académico de Viseu - FC Porto, 20.45 horas

9 de fevereiro:

Casa Pia - Nacional, 18.30 horas

SC Braga - Benfica. 20.30 horas