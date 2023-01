Estatística sorri a CR7 no duelo de gigantes

Cristiano Ronaldo marcou e rematou mais que Messi. Igualou ainda o argentino no número de golos nos jogos entre eles.

Foi, provavelmente, a "última dança" entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. No duelo entre os dois gigantes do futebol, foi o argentino que sorriu ao ver o PSG a vencer, mas CR7 saiu por cima no que aos números diz respeito.

Bem à sua imagem, Ronaldo foi um avançado de mira apontada à baliza de Keylor Navas e desde cedo mostrou para o que ia. Logo no começo do jogo conseguiu um desarme, o único na partida, precisamente sobre Lionel Messi. Pouco depois, fez o primeiro remate à baliza adversária, mas sem sucesso. O argentino, recentemente campeão do Mundo, foi quem levou os adeptos sauditas à loucura. Neymar fez um grande passe para Messi marcar no primeiro remate do jogo.