Estátua de Cristiano Ronaldo na Índia gera polémica

Foi erguida uma estátua de Cristiano Ronaldo no estado indiano de Goa, com objetivo de incentivar os mais jovens a praticar futebol. No entanto, este monumento está a gerar polémica entre os locais. Isto porque 2021 marca os 60 anos de independência de Goa de Portugal.

Alguns indianos consideram insultuoso erguer uma estátua de uma figura portuguesa, sublinhando existirem personalidades indianas mais merecedoras de tal homenagem. "Erguer uma estátua de um jogador português neste ano é um sacrilégio e nós condenamos isto. Há muitas pessoas que lutaram pela independência de Goa que foram insultadas" disse Guru Shirodkar, citado pela agência noticiosa IANS.

"Estou desiludido por saber que a estátua do Ronaldo foi erguida. Devíamos aprender a ter orgulho nos nossos ícones como o Samir Naik ou Bruno Coutinho", disse um habitante de Goa à IANS. Muitas pessoas mostraram bandeiras pretas no momento da inauguração, para mostrar o seu desagrado com o sucedido.