Este desassossego que não larga o Parque dos Príncipes

Outra saída precoce da Champions provoca mais uma crise no PSG. Treinador, Luís Campos e Messi juntam-se às vítimas

França Não se sabe quem, nem quando, nem como ficou estipulado que, para alguns clubes, tudo o que não seja ganhar a Liga dos Campeões é condenar uma época à irrelevância, quando não ao fracasso, mas o Paris Saint-Germain, que, com os seus atos, investimentos e dizeres, também não ajudou a abafar esta ideia, foi no engodo. E assim, no início de março, tal como em anos recentes, está submerso noutra crise, que coloca tudo e (quase) todos em causa e que promete outra revolução, mais ou menos profunda, para o defeso que se segue. Christophe Galtier deve ser o próximo treinador a cair, Luís Campos também está em risco, a continuidade de Lionel Messi está ameaçada, com muitos adeptos a desabafarem um "não, obrigado".

O PSG está a caminho do nono título de campeão francês nos últimos 11 anos, mas há muito que isso é desenxabido. É, considera-se, o mínimo dos mínimos dos mínimos para quem tem investido como quase ninguém em jogadores, suporta muitos dos mais altos salários do futebol mundial e convence treinadores de primeira apanha, como Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel ou Maurício Pochettino. Só que juntar os melhores, gastar oceanos de dinheiro, não chega. Há duas épocas, Sergio Ramos e Lionel Messi, fartos de ganhar troféus no Real Madrid e no Barcelona, também se juntaram ao clube e acreditou-se que com eles trariam o que vinha faltando para concretizar o objetivo Liga dos Campeões. O resultado foram duas eliminações logo nos oitavos de final, com Real Madrid e Bayern Munique a ajudarem a evidenciar fragilidades que persistem, independentemente dos jogadores, dos treinadores e dos dirigentes que por lá passam.