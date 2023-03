Esteghlal de Sá Pinto entra em greve

JN Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Os futebolistas do Esteghlal, do Irão, orientados por Ricardo Sá Pinto, interromperam os treinos devido a salários em atraso, avançou nesta quinta-feira a Imprensa do país asiático.

A direção do clube prometeu, nos últimos dias, resolver a situação, porém os jogadores ainda não receberam o vencimento.

Atualmente no segundo lugar, o Esteghlal luta pelo título iraniano e a atual situação pode naturalmente prejudicar a ambição da equipa.

PUB

Com muitos problemas financeiros, o emblema deve dinheiro a jogadores e a treinadores que passaram pelo clube, como é o caso de Andrea Stramaccioni.