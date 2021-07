Estes são os dez candidatos a melhor jogador de 2020/21

Bernardo Monteiro Ontem às 21:58 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou os dez candidatos a melhor jogador da temporada 2020/21 e o F. C. Porto é a equipa mais representada, com quatro atletas. O destaque negativo vai para o Benfica porque não conseguiu ter nenhum representante no grupo eleito por treinadores e capitães das equipas que disputaram a competição.

Eis a lista completa de jogadores:

F. C. Porto: Tecatito Corona, Sérgio Oliveira, Mehdi Taremi e Pepe

Sporting: Sebástian Coates, João Palhinha e Pedro Gonçalves

Portimonense: Beto

Paços de Ferreira: Stephen Eustáquio

Tondela: Mario González

O vencedor será anunciado a 8 de julho, na cerimónia oficial de arranque da Liga para a época 2021/22.