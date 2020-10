Estes são os escolhidos de Fernando Santos para os próximos jogos da seleção

JN/Agências Hoje às 12:33 Facebook

O selecionador Fernando Santos divulgou, esta quinta-feira, a lista de convocados de Portugal para os três jogos que os campeões europeus vão realizar no mês de outubro, dois a contar para a Liga das Nações de futebol.

Os 26 convocados:

-Anthony Lopes, Rui Patrício, Rui Silva

-Cancelo, Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Rúben Semedo, Mário Rui, Raphael Guerreiro

-Danilo, William, Rúben Neves, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira, Bruno Fernandes

-Podence, Rafa Silva, André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Trincão.

A 7 de outubro, Portugal defronta a Espanha num encontro particular que vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa, seguindo-se dois jogos a contar para o Grupo 3 da Liga das Nações.

Quatro dias depois, a seleção nacional, que conquistou a primeira edição da prova, regressa pela primeira vez ao Stade de France desde que venceu o Euro2016 para enfrentar a França e, em 14 de outubro, volta a atuar em Alvalade perante a Suécia.

Portugal lidera o Grupo 3 da Liga A da Liga da Nações com seis pontos, em igualdade com a França, embora tenha vantagem no número de golos marcados. Suécia e Croácia continuam com zero.