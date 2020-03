Estes são os palcos das próximas finais europeias

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 15:29 Facebook

O Comité Executivo da UEFA anunciou, esta segunda-feira, os palcos que vão acolher as finais europeias dos próximos anos.

O Comité Executivo da UEFA anunciou que a final da Liga Europa de 2022 será no Puskas Arena, em Budapeste. A Supertaça Europeia do mesmo ano decorrerá no Olímpico de Helsínquia. Por sua vez, a Supertaça Europeia de 2023 será no Kazan Arena, na Rússia.

No futebol feminino, a final da Liga dos Campeões de 2022 será no Estádio da Juventus, enquanto a final de 2023 será no Estádio Phillips, nos Países Baixos.

Já em setembro de 2019 a UEFA tinha definido o local de várias finais europeias. O Estádio de São Petersburgo (Rússia), o Allianz Arena (Alemanha) e o Estádio Wembley (Inglaterra), vão acolher as finais da Liga dos Campeões de 2021, 2022 e 2023, respetivamente.

Também ficou definido no ano passado que a final da Liga Europa de 2021 será disputada no Ramon Sánchez Pizjuán, estádio do Sevilha. A Supertaça Europeia do referido ano será no Winsor Park, na Irlanda do Norte.

Esta temporada a final da Liga dos Campeões será no Estádio Atatürk, na Turquia, e a da Liga Europa decorrerá na Arena Gdansk, na Polónia. A Supertaça Europeia de 2020 vai realizar-se em Portugal, no Estádio do Dragão.