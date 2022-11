Estoril - Benfica: bicicleta de David Neres leva águia até aos oitavos 

Luís Antunes Hoje às 00:35 Facebook

Brasileiro aproveita oferta de Daniel Figueira e assina o único golo do jogo com nota artística. Encarnados jogaram a segunda parte com mais um, mas nunca conseguiram descansar

Um golo com nota artística de David Neres, já na segunda parte, permitiu ao Benfica vencer, ontem, o Estoril e garantir um lugar nos oitavos de final da Taça de Portugal. As águias, mesmo com a melhor face - Schmidt só trocou Chiquinho por Neres em relação ao duelo da Liga - e a jogar com mais uma unidade, durante quase toda a segunda parte, só conseguiram um triunfo justo, mas sofrido, pela diferença mínima. E foram uma sombra do conjunto que goleou o mesmo adversário no fim de semana. Mesmo sem brilhar, a águia foi pragmática e selou o 24.º jogo sem perder.

Houve menos inspiração, dinamismo e, aparentemente, frescura física. Mas, por outro lado, também existiu um Estoril mais competente a defender - Nélson Veríssimo utilizou os quatro atletas impedidos de jogar para a Liga -, combativo e que nunca atirou a toalha ao chão. Dois erros graves (expulsão de Geraldes e, principalmente, a fífia de Daniel) acabaram por destruir a resistência canarinha.