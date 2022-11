Estoril - Benfica: Uma máquina bem oleada sempre à procura do golo

Águias arrasam Estoril e seguem firmes na liderança do campeonato. António Silva veste pele de goleador e bisa ainda na primeira parte. Ristic entra e fuzila o guardião canarinho.

Um Benfica personalizado, dominador e com traços de nota artística goleou o Estoril (5-1) e segue firme na liderança da Liga, com oito pontos de vantagem sobre o F. C. Porto e agora nove sobre o Braga, que perdeu com o Casa Pia.

Os encarnados continuam imparáveis (23 jogos sem perder) e ampliaram a boa onda de triunfos, assente numa exibição competente e vistosa. Mesmo com duas caras novas (Musa e Chiquinho) mostraram um nível bem distinto aos canarinhos, que revelaram coragem e atrevimento. Uma atitude positiva mas que foi castigada de forma dura com três golos em 15 minutos. O Benfica é, de momento, uma máquina ofensiva bem oleada, potente, um rolo compressor insaciável que chegou aos 20 golos nos últimos quatro jogos.