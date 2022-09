Estoril - F. C. Porto: Trio suspeito de insultar pai e criança portistas

Homens têm entre 20 e 40 anos e foram identificados pela GNR no estádio do Estoril.

Os suspeitos de terem insultado um homem e a filha, vestidos com camisolas do F. C. Porto, no encontro com o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota, no sábado, são três homens, têm entre 20 e 40 anos, e foram identificados ainda no recinto, precisou, ao JN, fonte oficial da GNR de Lisboa.

O trio - que se encontrava na bancada afeta à claque do Estoril - será ainda alvo de um auto de contraordenação pelo comportamento, punível no âmbito do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos.