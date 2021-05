Estoril acolhe em 2021 etapa portuguesa do WTCR, Vila Real nos próximos três anos

JN/Agências Hoje às 17:17 Facebook

O autódromo do Estoril vai acolher a etapa portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), em vez de Vila Real, que vai acolher a prova nos próximos três anos, anunciou esta segunda-feira a organização do campeonato.

Em comunicado, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou a realização da corrida no circuito cascalense, nas mesmas datas em que estava previsto para Vila Real, a 26 e 27 de junho, dadas as restrições impostas no combate à pandemia de covid-19.

"O Estoril vai ser a nova 'casa' do fim de semana português do WTCR em 2021, na sequência das restrições governamentais relativamente a eventos de massas em locais únicos, que devem permanecer em vigor até agosto. Estas restrições, devido à pandemia de covid-19, impossibilitam a realização da prova no circuito citadino de Vila Real, onde o número de espetadores não pode ser controlado", lê-se no referido comunicado.

A prova de carros de turismo, cujo campeonato conta com o português Tiago Monteiro (Honda), vai ocorrer antes de o Estoril acolher a prova do campeonato de resistência automóvel, a 16 e 17 de julho, as 12 Horas do Estoril.

O responsável pela competição, François Ribeiro, explicou que a "prioridade" passava por manter Portugal no calendário de 2021 do WTCR em Portugal", agradecendo à FIA e à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) os ajustes no calendário.

"Enviamos também os melhores cumprimentos às pessoas de Vila Real, com quem esperamos reencontrar-nos na próxima época, quando começarmos o nosso novo acordo de três anos, graças ao entusiasmo do presidente da Câmara [Rui Santos]", prosseguiu François Ribeiro.

Igualmente citado no comunicado, o autarca transmontano lamentou o adiamento, desejando os maiores sucessos na prova a disputar no Estoril.

"Infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, Vila Real não poderá acolher o WTCR e usufruir do estatuto de capital nacional do desporto motorizado. Isto é particularmente triste para nós, pois estamos a comemorar 90 anos desde as primeiras corridas em Vila Real, em 1931. Mas temos que ser pragmáticos e perceber que, o que torna nosso circuito único, é a proximidade do público, acesso livre, convívio e ambiente, o que não é compatível com a crise mundial de saúde que vivemos", explicou Rui Santos.

O edil acrescentou ainda que o acordo para as próximas três temporadas, a partir de 2022, só vai ser formalizado após as próximas eleições autárquicas, previstas para setembro, para "não condicionar quem quer que ganhe essas eleições".

O Estoril vai acolher as terceira e quarta corridas do WTCR, cujo campeonato arranca em Nurburgring, na Alemanha, entre 03 e 05 de junho, e termina em Macau, no Circuito da Guia, entre 19 e 21 de novembro, com as 15.ª e 16.ª corridas.