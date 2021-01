Estoril carimba "meias" da Taça de Portugal no prolongamento

JN Ontem às 23:22 Facebook

O Estoril, da Liga 2, garantiu, esta quarta-feira à noite, a qualificação para as meias-finais da Taça de Portugal ao ganhar na Madeira ao Marítimo, por 3-1, no prolongamento, após empatar nos descontos.

Os insulares adiantaram na partida, aos 29 minutos, através do avançado camaronês. Contudo, já com 10 minutos de prolongamento foi assinalado penálti por braço de Kerkez na bola e Gamboa igualou para os canarinhos, adiando a decisão para o prolongamento.

Aos 8 minutos do tempo extra, os estorilistas deram a volta ao marcador, com um golo de Lazaré, após combinação entre Pedro Empis e Crespo. A reação canarinha não se ficou por aqui e já a jogar contra dez depois da expulsão de Cláudio Winck (101) por acumulação de amarelos, aos 109 minutos, uma trivela de Harramiz colocou a equipa a vencer por 3-1.

O Marítimo ainda viu o árbitro anular um golo a Tagueu e acabou o jogo reduzido a nove após a expulsão direta de Edgar Costa.

O Estoril vai defrontar nas meias-finais o vencedor da receção do Benfica ao Belenenses SAD, agendada para esta quinta-feira, às 21.15 horas.

No dia seguinte, sexta-feira, pelas 19.45 horas, o Braga defronta, no Minho, o Santa Clara, e o Gil Vicente recebe o F. C. Porto, pelas 20.45 horas.

A primeira mão das meias-finais está marcada para o dia 10 de fevereiro, enquanto a 3 de março se disputa o segundo jogo da eliminatória.