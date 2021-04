Estoril conquista Liga Revelação em jogo com final muito quente

JN Hoje às 19:33 Facebook

O Estoril sagrou-se, esta terça-feira à tarde, campeão da Liga Revelação, competição de sub-23, ao vencer o Leixões, por 2-0, na décima e última jornada da fase final, numa partida que terminou sem se cumprirem os sete minutos de descontos devido a confusão entre jogadores.

Lucas Macula, aos 48 minutos, e Rúben Pina, aos 90+3, mataram a esperança leixonense de erguer o troféu.

Aos matosinhenses bastava apenas um empate para garantirem o título, mas a expulsão de Mário Júnior, aos 10 minutos, acabou por condicionar a estratégia da equipa.

Para piorar a situação, os canarinhos entraram na segunda parte praticamente a marcar (48 minutos), por Lucas Macula, um golo que os lançava para o primeiro lugar.

O Leixões tentou reagir, teve oportunidades para igualar e fazer a festa, mesmo depois de ficar reduzido a nove após o vermelho direto a André, alegadamente por palavras, mas o Estoril foi sacudindo a bola da área.

Já nos descontos, Rúben Pina desfez as dúvidas num contra-ataque rápido que o deixou isolado frente ao guarda-redes visitante.

Quando o jogo estava a correr para os instantes finais, alguns jogadores leixonenses e os futebolistas estorilistas que estavam de pé junto ao banco envolveram-se em agressões, com o árbitro a dar por terminado o desafio.

A partir daí foi a festa canarinha a preencher o relvado.

Com este triunfo, as duas equipas ficaram empatadas no primeiro lugar, com 32 pontos, mas com vantagem no confronto direto para os da casa.

A equipa de arbitragem saiu de campo escoltada pela GNR.