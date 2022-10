Estoril impõe primeira derrota da época ao Sporting nos Sub-17

Nuno Berneaud Ontem às 23:25 Facebook

O Sporting foi surpreendido, em casa, esta noite de quinta-feira, pelo Estoril, sofrendo a primeira derrota da época, por 5-3, numa partida antecipada da 13.ª jornada da Série C do Campeonato Nacional de Sub-17.

Os leões continuam em primeiro lugar, com 31 pontos, mais um ponto do que o Benfica, que tem menos um jogo disputado. Já os canarinhos, ascenderam ao terceiro lugar, à condição.

Em Alcochete, os verde e brancos até entraram melhor e marcaram dois golos em 10 minutos, por Gabriel Melo, dando a entender que seria um jogo fácil. Contudo, os estorilistas reagiram perto da meia hora e igualaram a partida com dois tentos no espaço de dois minutos, primeiro por Dinis Lopes e depois por Humberto Simão, que acabaria por ser o herói dos visitantes ao dar a volta ao encontro no segundo tempo.

Mas ainda antes do intervalo, Gabriel Melo deu novamente vantagem aos leões.

No segundo tempo, o Estoril assumiu o controlo, foi muito superior aos locais e com muita personalidade e eficácia vingaram a goleada sofrida na primeira volta (7-1). Humberto Simão igualou aos 58 minutos a três golos e aos 81 concretizou a reviravolta no marcador. Nos últimos minutos, a formação de Alvalade teve duas oportunidades para repor a igualdade, mas sem sucesso. E já nos descontos, Tomás Marques desfez as dúvidas.

SPORTING David Ivanov; Daniel Costa, Anastásio Cunha (Konstantin Nikitenko, 68), Francisco Machado (Rafael Mota, 62) e Denilson Santos (Diogo Pereira, 62); Eduardo Felicíssimo, João Simões e Fernando Sadjó (Winilson Lopes, 62); Rodrigo Viola, Geovany Quenda e Gabriel Melo (João Infante, 51)

Treinador José João Gomes

ESTORIL Diogo Clara; Pedro Andrade, António Vital, Guilherme Balan, Dorin Terente (Miguel Lopes, 89); Filipe Carrigy, Marco Espinha e Dinis Lopes (Gonçalo Ribeiro, 73); Humberto Simão (Márcio Moreira, 85), Gonçalo Cardoso e Diogo Ferreira (Tomás Marques, 73)

Treinador Marco Nascimento

LOCAL Academia do Sporting, em Alcochete

ÁRBITRO Luís Filipe (Lisboa)

AO INTERVALO 3-2 GOLOS Gabriel Melo (2, 12 e 41), Dinis Lopes (31), Humberto Simão (32, 58 e 81) e Tomás Marques (90+7)

AMARELOS João Simões (26), Humberto Simão (36), Gabriel Melo (50), Dinis Lopes (52) e Geovani Quenda (84) e Tomás Marques (90+7)