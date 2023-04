Estoril Open: Sander Gille e Joran Vliegen vencem em pares

JN/Agências Hoje às 20:33 Facebook

Os belgas Sander Gille e Joran Vliegen sucederam aos portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges no palmarés do Estoril Open, ao vencerem em dois sets os tenistas sérvios Nikola Cacic e Miomir Kecmanovic, duplamente derrotado neste domingo.

Depois de ser batido por Casper Ruud na final de singulares, Kecmanovic regressou ao court ao lado do compatriota Nikola Cacic para lutar pelo título de pares, mas acabou novamente derrotado, agora por 6-3 e 6-4, em menos de uma hora.

Os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, responsáveis pelo afastamento dos campeões em título, os portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges, nas meias-finais, confirmaram o favoritismo que o estatuto de quartos cabeça de série lhes conferia, e ergueram o troféu, naquele que foi o último encontro desta edição do Estoril Open, que decorreu entre segunda-feira e hoje no Clube de Ténis do Estoril.