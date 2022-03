Estoril Open terá quatro tenistas do top 20 do ranking mundial

JN/Agências Hoje às 13:46 Facebook

A próxima edição do Estoril Open vai contar com a presença de quatro jogadores do top 20 mundial no Clube de Ténis do Estoril, entre 23 de abril e 1 de maio.

Durante a apresentação do evento português de categoria 250 do ATP Tour, o diretor do torneio, João Zilhão, revelou que o canadiano Félix Auger-Aliassime, número nove ATP, o britânico Cameron Norrie (12.º), o argentino Diego Schwartzman (15.º) e o espanhol Pablo Carreño-Busta (19.º) são os quatro primeiros cabeças de série, aos quais se junta o croata Marin Cilic, vencedor do Open dos Estados Unidos de 2014, como quinto pré-designado.

"É um quadro de excelência, estamos muito contentes. Vamos ter ainda novidades tecnológicas, como o sistema eletrónico de arbitragem, o Foxtenn, e tivemos uma equipa a trabalhar durante dois anos no regresso do público", comentou João Zilhão.

Além de Auger-Alliassime, Norrie, Schwartzman e Carreño-Busta, vencedor do torneio em 2017, o quadro principal do Estoril Open vai contar ainda com a participação do norte-americano Frances Tiafoe (31.º), vice-campeão em 2018, ano em que João Sousa ergueu o troféu, do espanhol Albert Ramos-Viñolas (35.º do ranking e campeão em título), e dos norte-americanos Tommy Paul (37.º) e Sebastian Korda (38.º), um dos jovens promissores do circuito.