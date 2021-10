Galos estratégicos travam canarinhos

Frederico Cruz Ontem às 22:15 Facebook

Estoril Praia e Gil Vicente empataram (2-2), este domingo, em jogo da oitava jornada da Liga, o que pode permitir ao Sporting de Braga igualar os canarinhos no quarto lugar.

Com a lição bem estudada, o Gil Vicente foi mais equipa na Amoreira. Sempre atrás no resultado, a equipa gilista nunca se desorientou, evidenciando um entrosamento muito trabalhado e eficaz, impedindo mesmo o Estoril de explanar o seu jogo. Por duas vezes, conseguiu repor o empate no marcador, sempre perante alguma passividade estorilista.

O jogo altera-se nos últimos 15 minutos, onde a formação estorilista carregou, numa fase em que o jogo estava partido. A bola ainda chegou a rondar, por algumas vezes, a linha de golo da baliza defendida por Frelih, mas a sorte acompanhou os gilistas na parte final.

Veja o resumo do jogo: