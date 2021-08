Estoril Praia vence em Paços de Ferreira e iguala F. C. Porto no terceiro lugar

JN/Agências Hoje às 21:17 Facebook

O Estoril Praia igualou esta segunda-feira o F. C. Porto na terceira posição da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Paços de Ferreira, por 3-1, na terceira jornada.

Juan Delgado (30 minutos) ainda colocou os pacenses em vantagem, mas os canarinhos deram a volta ao marcador, com golos de Bruno Lourenço (45+1), André Franco (78), de penálti, e Joãozinho (81).

Com este triunfo, o Estoril Praia passou a somar sete pontos, os mesmos do F. C. Porto e menos dois face aos líderes Sporting e Benfica, enquanto o Paços de Ferreira, que somou a segunda derrota consecutiva, segue com três.