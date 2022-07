Estoril reforça-se com médio do F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 17:03 Facebook

Mor Ndiaye, médio que nas últimas quatro temporadas atuou pelo F. C. Porto (entre juniores e equipa B), transferiu-se para o Estoril, tendo assinado contrato até 2025.

Os detalhes do negócio não foram oficialmente divulgados pelas duas partes, mas fonte ligada ao Estoril Praia confirmou à Lusa que se trata de um acordo de divisão de direitos económicos, ficando o clube da Linha de Cascais com 50% do passe de Ndiaye e o F.C. Porto com a outra metade dos direitos do atleta.

Pelos dragões Mor Ndiaye realizou 105 partidas, entre juniores e equipa B, com um total de nove golos marcados e duas assistências realizadas.

O médio torna-se o sétimo reforço garantido pelo Estoril Praia para 2022/23, juntando-se a Pedro Álvaro (ex-Benfica B), Gonçalo Esteves (emprestado pelo Sporting), Tiago Araújo (ex-Arouca), Titouan Thomas (ex-Olympique Lyonnais, França), James Léa-Siliki (ex-Rennes, França) e Rodrigo Martins (ex-Mafra).