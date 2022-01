Estoril vai a jogo com o F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube estorilista terá os jogadores suficientes para cumprir os regulamentos e a partida de sábado com os dragões não será adiada

O adiamento do Estoril-F. C. Porto chegou a ser um cenário possível, mas não vai acontecer. Ao que o JN apurou, o clube da Linha já decidiu que vai a jogo, pois entende que os sete dias decretados pela DGS entre um teste positivo e o fim do isolamento para assintomáticos permitem a recuperação de vários dos jogadores da equipa "canarinha" que foram infetados com o novo coronavírus.

Nesta quarta-feira, voltou a realizar-se uma reunião online com a presença dos dois clubes e da Liga. Os dragões mostraram-se, de novo, desfavoráveis a que o jogo fosse adiado, tendo em conta as limitações do calendário e do plantel nas próximas semanas, e a partida vai mesmo realizar-se no sábado, às 18 horas.