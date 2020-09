Estoril vence Arouca no regresso da LigaPro

JN/Agências Ontem às 22:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Estoril ganhou esta noite de quinta-feira ao Arouca, por 1-0, no jogo que marcou o regresso da LigaPro, seis meses depois da suspensão devido à pandemia de covid-19, a contar para a primeira jornada da edição 2020-21.

Num Estádio António Coimbra da Mota ainda sem público, mas com adeptos estorilistas a torcer pela equipa nas imediações do recinto, a vitória dos "canarinhos" ficou definida logo no primeiro minuto, quando Vidigal surgiu ao segundo poste para encostar a bola cruzada pelo lateral João Diogo para a baliza do Arouca, sem que o guardião Victor Braga conseguisse travar o remate.

O encontro ficou ainda para a história por contar com uma equipa de arbitragem única: a assistente Vanessa Gomes tornou-se na primeira mulher assistente num jogo dos campeonatos profissionais.