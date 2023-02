Estoril vence Boavista em jogo em atraso da Liga

O Estoril Praia venceu, nesta quinta-feira, o Boavista, por 2-1, em jogo em atraso da 14.ª jornada da Liga principal de futebol. Com este triunfo, os estorilistas subiram ao 12.º lugar, agora com 22 pontos, enquanto os axadrezados continuam na oitava posição, com 25 pontos.

Foi através de uma reviravolta no marcador que o Estoril garantiu o regresso às vitórias e a correspondente soma dos três pontos frente a um Boavista que cedo se adiantou no marcador, mas que acabou por sofrer a contrariedade da expulsão de Ibrahima (41 minutos), quando ainda vencia por 1-0.

Em superioridade numérica, o Estoril Praia deu a volta ao marcador na segunda parte, com golos de Tiago Araújo (49 minutos) e de Tiago Gouveia (76).

O Estoril, que vinha de três desaires seguidos, subiu ao 12.º lugar do campeonato, com 22 pontos, enquanto o Boavista, que não perdia havia três encontros, mantém-se na oitava posição, com 25.

Originalmente agendado para o dia 29 de dezembro, o jogo acabou por ser adiado, devido a uma avaria elétrica, sentida no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.