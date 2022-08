Estoril vence em Paços de Ferreira com golos de João Carlos e Léa-Siliki

JN/Agências Hoje às 22:34 Facebook

O Estoril Praia venceu esta sexta-feira no terreno do Paços de Ferreira, por 3-0, com dois golos de João Carlos e um de Léa-Siliki, em jogo da quarta jornada da Liga.

O avançado brasileiro João Carlos marcou os golos da formação comandada por Nelson Veríssimo aos 26 e 43 minutos, enquanto o médio camaronês Léa-Siliki fixou o resultado, aos 72, promovendo, provisoriamente, a formação cascalense ao terceiro lugar do campeonato, com os mesmos sete pontos do Sporting de Braga, segundo, a dois do campeão e líder F. C. Porto.

Após um jogo em que ficou em inferioridade numérica aos 53 minutos, por expulsão de Matchoi, e ficou reduzido a nove aos 89, com o vermelho por acumulação a Adrián Butzke, o Paços de Ferreira, que tem em atraso a visita ao Benfica, marcada para terça-feira, continua sem qualquer ponto, tal como o lanterna-vermelha Marítimo.