Estoril vence Lusitano de Évora e segue na Taça de Portugal

O Estoril, da Liga 2, goleou esta quarta-feira o Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, por 5-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, marcando encontro com o Boavista na próxima ronda.

Os golos de Murilo (8), Chiquinho (29), André Clóvis (50 e 76) e Lazare Amani (90) fizeram a diferença na partida, totalmente dominada pela equipa lisboeta, que no sábado recebe o Boavista na quarta eliminatória da prova rainha.

Com forte pressão e intensidade, os estorilistas chegaram cedo ao tento inaugural, aos oito minutos, por Murilo, que já tinha ameaçado num remate à meia-volta, mas à segunda tentativa conseguiu bater o guarda-redes Pedro Garcia, com um remate rasteiro após transição veloz pelo flanco direito.

A formação da casa foi controlando as incidências da partida e ampliou a vantagem aos 29, num livre direto apontado por Chiquinho, que atirou rasteiro para o lado do guarda-redes, incapaz de travar o remate.

O Lusitano de Évora procurou reagir e, aos 33, Hélio Vaz tentou um belo golo, mas Thiago Silva teve uma grande intervenção, desviando ao de leve para a trave da baliza.

Na segunda parte, o Estoril continuou a mandar e chegou ao terceiro golo aos 50, com André Clóvis a encostar uma bola entregue por Chiquinho, e o resultado podia ter sido dilatado com tentativas de Bruno Lourenço, a atirar por cima (67), e por Murilo, que, solto de marcação, permitiu a defesa de Pedro Garcia (74).

O quarto golo acabaria por chegar aos 76, num bis do brasileiro André Clóvis, após assistência de João Carlos, com Lazare Amani a fechar a goleada no último minuto antes do tempo de compensação.