Estoril vence Sporting e garante presença na próxima fase da Liga Revelação

O Estoril recebeu e venceu o Sporting, por 2-0, em embate da 11.ª jornada da Zona Sul da Liga Revelação, realizado esta segunda-feira, no Estádio Nacional, no Jamor.

Gilson Benchimol, com dois golos, foi a grande figura do embate. O ponta de lança, de apenas 19 anos, abriu o marcador aos 34 minutos, na sequência de um passe de Vasco Oliveira.

Na segunda metade, Benchimol voltou a "molhar a sopa" ao corresponder da melhor forma a um cruzamento da esquerda executado por Pablo Freitas.

A três jogos do fim da fase regular, o Estoril reforçou a liderança da Série B, com 23 pontos. Na próxima jornada, desloca-se ao reduto do Benfica, ao passo que o Sporting, que ainda luta por uma vaga na fase de apuramento de campeão, recebe o Portimonense.