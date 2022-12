Luís Antunes Ontem às 23:59 Facebook

Enzo desvaloriza rumores e teve operação que lhe mudou a vida. Médio e Otamendi voltam esta terça-feira.

Enzo Fernández reagiu pela primeira vez às notícias da existência de uma oferta de 100 milhões de euros pelo seu passe. "Não sei nada e é um assunto para o meu agente. Estou focado no Benfica e há um jogo importante", disse o argentino, homenageado, esta segunda-feira, em San Martin, a terra natal. O médio, pretendido por vários emblemas, é esperado esta terça-feira em Lisboa, à semelhança de Otamendi, mas o duo só deve treinar na quarta-feira para o jogo de Braga.

Por outro lado, soube-se que Enzo fez uma cirurgia oftalmológica na véspera de assinar pelas águias. De acordo com Roger Zaldivar, especialista que o operou, o médio sofria de astigmatismo, problema que afeta a visão a qualquer distância. "Operei-o numa sexta-feira e no sábado foi de viagem. Uma loucura. Mas correu tudo bem", salientou o médico, em declarações à Radio Nihuil, de Mendoza. Apesar do problema, Enzo nunca usou óculos ou lentes de contacto. "Movia-se pelo campo e jogava por puro instinto. Mas agora contou-me que a operação lhe mudou a vida", disse Roger Zaldivar.