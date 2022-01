JN Hoje às 19:26 Facebook

O treinador do Sporting, Rében Amorim, afirmou nesta sexta-feira que a sua equipa está totalmente focada na final da Taça da Liga, frente ao Benfica. "Estou muito confiante que vamos vencer. O objetivo é trazer o troféu", salientou.

Nesta temporada, os leões venceram as águias, no Estádio da Luz. "Esse jogo foi muito difícil, às vezes as coisas são mais difíceis do que parecem. "Benfica? O treinador agora é diferente, a equipa pode atuar em dois sistemas diferentes mas acho que vai jogar em 433. Estamos preparados".

A pressão de vencer é igual para as duas equipas, segundo o treinador. "O Benfica não tem mais pressão do que nós, se calhar a pressão está mais do nosso lado".

Sobre o mercado, Amorim não se pronunciou. "Slimani? O que acontecer no mercado cá estarei para falar sobre isso nos próximos dias", realçou. O avançado Paulinho falhou uma oportunidade de golo de baliza aberta, na meia final diante do Santa Clara, mas o técnico reiterou a sua confiança. "Já disse o que tinha a dizer sobre ele. Falhou mas vai voltar a marcar. É o melhor avançado português".