Estrasburgo-PSG adiado devido ao coronavírus

Ontem às 22:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O encontro Estrasburgo-PSG, da 28.ª jornada, agendado para sábado, foi adiado devido ao surto de coronavírus, anunciou esta sexta-feira a Liga Francesa.

"Seguindo uma ordem do município de Bas-Rhin [na antiga região da Alsácia], relativa à disseminação do novo coronavírus, o encontro Estrasburgo-Paris Saint-Germain será adiado para uma data posterior", refere a LFP em nota emitida no site oficial.

A cidade francesa de Estrasburgo fica localizada na região Bas-Rhin, junto à fronteira com a Alemanha.

Esta é a primeira partida do campeonato francês adiada devido à epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus.