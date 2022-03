Estreante na MLS, o Charlotte FC bateu logo o recorde de assistência

JN Hoje às 17:35 Facebook

A 27.ª edição do principal campeonato americano de futebol já tem um feito histórico, com a estreia caseira da mais recente equipa a entrar na competição a ser apadrinhada por 74.479 espectadores.

Seguindo uma tendência recente, a Major League Soccer continua a crescer e esta temporada conta com mais uma equipa. O Charlotte FC é o mais recente membro da competição e fez história logo no primeiro jogo em casa, o segundo oficial do clube, depois da estreia a 26 de fevereiro.

Apesar da derrota, frente ao LA Galaxy (0-1), o clube passou a deter o recorde de assistência num jogo da MLS, já que 74.479 adeptos estiveram no Bank of America Stadium a apadrinhar a estreia em casa da equipa comandada pelo espanhol Miguel Ramirez. O anterior recorde pertencia ao Atlanta United (73.019) e durava desde 2019.

Dentro do campo, contudo, a falta de experiência da equipa ainda é notória, com duas derrotas nas duas primeiras jornadas. Antes de perder com o LA Galaxy, o Charlotte FC foi derrotado pelo DC United, por 3-0, e ainda não marcou qualquer golo.