Estreante Yan Said e Raul Silva chamados por Custódio

O avançado Yan Said e o defesa Raul Silva foram chamados por Custódio Castro, treinador do Sp. Braga, para a deslocação ao terreno do Famalicão, sexta-feira, da 27.ª jornada da Liga.

O defesa central brasileiro ficou de fora da derrota caseira com o Boavista (1-0), na última jornada, devido a castigo, mas a principal novidade é mesmo a estreia do jovem Yan Said.

O avançado, de apenas 17 anos, alinhava nos juniores e foi chamado por Custódio Castro, juntamente com Falé (dos sub-17), para integrar o plantel da equipa principal após o interregno por causa da pandemia de Covid-19.

Nota para a saída do central Bruno Wilson e para o facto de Abel Ruiz e Tormena continuarem a ser os únicos lesionados.

O Sp. Braga, terceiro classificado, com 46 pontos, e Famalicão, quinto, com 43, defrontam-se a partir das 21.15 horas de sexta-feira, no Estádio Municipal 22 de Junho, em Famalicão, jogo que será arbitrado por Hugo Miguel, da associação de Lisboa.

Lista dos 22 convocados:

Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.

Defesas: Pedro Amador, Rolando, David Carmo, Bruno Viana, Esgaio, Sequeira, Raul Silva e Diogo Viana.

Médios: André Horta, Fransérgio, João Novais, Palhinha.

Avançados: Yan Said, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Galeno.