Estreantes resolvem jogo a favor da pantera

Martim Tavares decide à primeira aparição, depois de Bruno Almeida condenar açorianos. Boavista bateu o Santa Clara por 2-1

Entre o pesadelo em que se tornou a estreia de Bruno Almeida pelo Santa Clara e a estreia de sonho de Martim Tavares decidiu-se o duelo que o Boavista ganhou justamente, apesar de só ter materializado a superioridade depois de ficar a jogar contra 10, no início da segunda parte.

Depois do triunfo em Portimão, a pantera voltou a mostrar arcaboiço para andar nos lugares cimeiros da classificação e leva seis pontos em outros tantos possíveis.

Ainda a propósito de estreias, Rildo também deixou marca, mas o golo - um coelho tirado da cartola pelo extremo brasileiro -, aos 34 minutos e a contrariar a lógica, valeu pouco aos açorianos, que só nos primeiros minutos impuseram algum respeito.

A partir dos 15 minutos, o Boavista imperou no Bessa, com o domínio a intensificar-se após a expulsão de Bruno Almeida, que viu dois amarelos em lances tirados a papel químico. A reviravolta chegou com naturalidade (Yusupha empatou), mas o terceiro golo não apareceu - nem de penálti - e os axadrezados ainda acabaram com o credo na boca, embora todos felizes.