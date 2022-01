Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:31 Facebook

A ascensão de André Fialho continua e agora chegou ao maior palco de artes marciais mistas (MMA) do mundo: o UFC. O lutador enfrenta o brasileiro Michel Pereira na divisão de peso meio-médio (77kg) no cartaz principal do UFC 270.

"Estou zero nervoso e zero ansioso. As estrelas alinharam-se e está tudo a correr a meu favor, desde a preparação ao evento em si, não existe nada para estar nervoso", começou por dizer ao JN.