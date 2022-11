Estreia de Messi e companhia: os jogos desta terça-feira de Mundial

A Argentina abre este segundo dia de Campeonato do Mundo diante da Arábia Saudita, naquela que é a estreia de Lionel Messi na presente edição da prova.

Após ter admitido que está a competir no último Mundial da carreira, Lionel Messi começa de início no encontro entre a Argentina e a Arábia Saudita, marcado para as 10 horas e com transmissão na Sport TV 1. O avançado do PSG tem oportunidade de arrancar com o pé direito rumo à conquista de uma prova que é um "sonho", tal como referiu na antevisão ao jogo. Na formação "albiceleste" estão também os benfiquistas Otamendi e Enzo Fernández, com o defesa central a começar de início nesta partida do Grupo C.

Às 13 horas arranca o Grupo D com o Dinamarca-Tunísia, onde nos dinamarqueses está convocado o lateral do Benfica Alexander Bah. A seleção dinamarquesa, à semelhança do que aconteceu no Euro 2020, é uma das mais atrativas a ver, com um futebol ofensivo e dinâmico. O encontro terá transmissão na Sport TV 1.

Novamente no Grupo C, o México defronta a Polónia às 16 horas (Sport TV 1) naquela que pode ser uma das partidas mais entusiasmantes do dia. Os mexicanos contam com o guarda-redes Guillermo Ochoa, habitual figura nestes torneios, para travar as investidas de uma Polónia liderada pelo potente avançado Robert Lewandowski. Este encontro conta ainda com a presença dos antigos avançados do Benfica Raúl Jiménez e Funes Mori, mas também com Héctor Herrera. ex- F. C. Porto.

Na outra partida do Grupo D, a campeã do Mundo França arranca o Mundial 2022 diante da Austrália às 19 horas, com transmissão na SIC e Sport TV 1, no último encontro desta terça-feira. Os franceses foram assolados por lesões como as de Karim Benzema, atual Bola de Ouro, mas também de Nkunku, Pogba, Kanté, entre outros, mas contam com o poder de fogo de Kylian Mbappé para ultrapassar os australianos.