Estreia de Paulo Sousa na Libertadores pode vir a ser adiada

Flamengo tem duelo marcado, esta madrugada, com o Sporting Cristal, da ronda inaugural do Grupo H, mas com a capital peruana, Lima, em estado de emergência, o jogo poderá ter de ser reagendado.

O jogo com o Sporting Cristal, do Grupo H, agendado para hoje (1:30 em Portugal), está em risco depois de o presidente do Peru, Pedro Castillo, ter decretado, ontem, o estado de emergência nas cidades de Lima e Callao, até ao final do dia de hoje, devido a protestos populares contra a subida dos preços dos combustíveis e dos fertilizantes.

Apenas quem preste serviços essenciais está autorizado a furar o recolher obrigatório, motivo pelo qual Felix Chero, ministro da justiça do Peru, defendeu o adiamento do encontro. "Medidas excecionais levam a medidas extraordinárias. Um jogo de futebol não é mais importante do que a segurança de um país", disse, citado pela imprensa local.

Enquanto a CONMEBOL não se pronuncia sobre a situação, o encontro entre Sporting Cristal e Flamengo continua agendado para hoje, no Estádio Nacional, na capital peruana, Lima, mas a possibilidade de vir a ser adiado é forte.