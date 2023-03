Estreia de sonho de Joselu na vitória da Espanha sobre a Noruega

JN/Agências Ontem às 22:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Luis de la Fuente estreou-se com um triunfo à frente da "La Roja", enquanto a Croácia foi surpreendida pelo País de Gales no fecho da primeira jornada da fase de qualificação para o Euro2024.

A Espanha estreou-se com uma vitória na fase de qualificação para o Euro2024, enquanto a Croácia foi surpreendida em casa pelo País de Gales, que fez o primeiro jogo após a era Gareth Bale.

Em Málaga, este sábado, na estreia do selecionador Luis de la Fuente, o sucessor de Luís Enrique, a Espanha bateu a Noruega, por 3-0, com destaque para um "bis" do estreante Joselu, aos 84 e 85 minutos, depois de Dani Olmo ter aberto o marcador, aos 13.

PUB

Do lado dos noruegueses, Haaland falhou a estreia no Grupo A devido a lesão, e também é baixa para a deslocação de terça-feira à Geórgia, na segunda jornada, enquanto Aursnes (Benfica) jogou a tempo inteiro pelos escandinavos.

A Espanha tem a companhia da Escócia na liderança do agrupamento, depois de os britânicos terem batido, em Glasgow, o Chipre, também por 3-0, com destaque para os dois golos de McTominay já perto do final da partida.

No arranque do Grupo D, a Turquia assumiu a liderança isolada depois de vencer na Arménia (2-1), beneficiando da surpresa do dia, o empate caseiro da Croácia perante o País de Gales (1-1).

Em Split, num encontro arbitrado pelo português João Pinheiro, Kramaric deu vantagem aos croatas, aos 28 minutos, mas, já nos descontos, aos 90+3, Broadhead salvou um ponto para os galeses.

Este foi o primeiro jogo dos "dragões vermelhos" depois da retirada do histórico Gareth Bale, recordista de jogos (111) e golos (41) pelo seu país.

Destaque ainda para a goleada, com um "hat-trick" de Steffen, da Suíça perante a Bielorrússia (5-0), num encontro disputado em Novi Sad, na Sérvia, já que a seleção bielorrussa está impedida de atuar no seu território devido ao seu papel e apoio à Rússia na invasão da Ucrânia.

Os helvéticos lideram o Grupo I em igualdade pontual com a Roménia, que foi a Andorra alcançar um esperado triunfo, por 2-0.

Hoje, ficou encerrada a primeira ronda do apuramento para o próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha, com a segunda jornada a arrancar no domingo, com destaque para o Luxemburgo-Portugal (Grupo J) e para o Inglaterra-Ucrânia (Grupo C).

Os ucranianos irão mesmo fazer a sua estreia no agrupamento e na fase de qualificação.