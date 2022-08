Estreia em grande de Darwin no empate do Liverpool

O ex-Benfica Darwin Núnez estreou-se na Premier League com um golo e uma assistência, mas o Liverpool não foi além de um empate (2-2), na casa do Fulham, de Marco Silva. Fábio Carvalho entrou no decorrer do jogo, pelos "reds", e João Palhinha atuou os 90 minutos.

O primeiro golo da Premier League 2022/23 foi do Fulham, quando Mitrovic finalizou da melhor maneira uma assistência de Tete, aos 32 minutos.

Os "reds" tentaram reagir mas a equipa não estava coordenada e as jogadas de entendimento raramente deram frutos na primeira parte. O intervalo revigorou os jogadores de Jurgen Klopp, embora só a partir da entrada de Núnez conseguiram criar real perigo.

Aos 64 minutos, numa bela jogada coletiva, Salah cruzou para o avançado uruguaio, que finalizou em estilo, de calcanhar. Contudo, o empate não durou muito tempo, uma vez que Van Dijk cometeu penálti sobre Mitrovic, aos 72 minutos, que o próprio converteu.

Darwin ainda devolveu a amabilidade a Salah, para o golo do empate final e o marcador não voltou a mexer, sendo que, aos 90+4 minutos, Henderson ainda desferiu um belo pontapé, que embateu na trave da baliza do Fulham.